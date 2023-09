Kegeln Mayer verpasst haarscharf die „Tausender-Marke“

Für Oberthal, das durch den zweiten Sieg im dritten Saisonspiel auf Tabellenplatz zwei vorrückte, steht nun an diesem Samstag das zweite von drei Heimspielen in Folge an. Zum einzigen Saarderby der Liga empfangen die KF um 12.30 Uhr den Tabellen-Sechsten aus Hüttersdorf. Eine Woche danach spielt Oberthal dann zu Hause gegen die SG Düsseldorfer Kegler, die Tabellen-Dritter sind.