Kauferlös wird gespendet : Mit dem Gronig-Kalender erneut etwas für den guten Zweck tun

Gronigs Ortsvorsteher Björn Gebauer (rechts) übergibt den Spendenerlös aus dem Verkauf des Groniger Kalenders 2022 an Aaron (Mitte) und seinen Vater, Andreas Paul. Foto: Pia Paul

Gronig Er geht bereits in die vierte Runde: Der Groniger Kalender für den guten Zweck. Wie Ortsvorsteher Björn Gebauer berichtet, gab es die erste Auflage im Jahr 2020. Auch für 2023 wurden wieder besondere Bilder von Gronig und der direkten Umgebung ausgewählt.

Die Aufnahmen stammen von Fotografin Eva Scheid. Die Motive, so verrät Gebauer, reichen vom Orletal mit seinen Weiheranlagen über den Momberg bis hin zur Kirche und Kapelle. Der Erlös dient einem guten Zweck. „Sei es für Menschen oder Familien, die aus dringenden Gründen finanzielle Hilfe benötigen oder Projekte für die Jugend oder Senioren“, erklärt der Ortsvorsteher.

Bislang konnte eine Summe von rund 2500 Euro übergeben werden. Die Unterstützung kam bis jetzt einer bedürftigen Familie im Dorf und Aaron Paul zugute. Letzterer leidet an Muskeldystrophie des Typs Duchenne. Bei dieser Erkrankung werden die Muskeln zunehmend schwächer, versagen ihren Dienst. Der Teenager ist daher auf einen Rollstuhl angewiesen. Gebauer hat ihm kürzlich den Betrag von 1300 Euro aus dem Kauferlös für den Kalender 2022 überreicht. „Die Familie versucht seit Jahren mit Ihren finanziellen Mitteln die Wohnung und Lebensbedingungen für Aaron so gerecht wie möglich zu gestalten. Dies sind enorme Summen, die anfielen und weiter auch anfallen“, so der Ortsvorsteher. Wem der Erlös aus dem Verkauf des Kalenders für 2023 zugute kommen soll, steht auch schon fest. Wie Gebauer mitteilt, soll eine junge Polizistin namens Jessica aus Gronig unterstützt werden. Nach einem schweren Reitunfall 2021, bei dem sie sich mehrere Wirbel gebrochen hat, ist sie vom Hals abwärts inkomplett querschnittgelähmt. Der Kalender kostet acht Euro und ist im Gasthaus Andler, bei der Baumschule Mörsdorf, im Friseursalon Conny, im Friseursalon Lebenstraum und bei allen Ortsratsmitgliedern erhältlich.