Mitgliederversammlung Paul Bouillon ist seit 70 Jahren dabei

Der Vorsitzende der IGBCE-Ortsgruppe Oberthal, Lothar Kunz, begrüßte im Heinrich-Meffert-Haus die Kolleginnen und Kollegen, insbesondere die Jubilare. Die IGBCE habe in fast allen Branchen Tarife abgeschlossen oder werde noch Tarife abschließen. Er fügte an: „Für den IGBCE-Bezirk sind nur noch zwei Sekretäre und zwei Schreibkräfte in Saarbrücken tätig. Deshalb hat der Bezirk sämtliche IGBCE-Ortsgruppen gebeten, zehn Prozent von ihrem Budget an den Bezirk abzugeben, obwohl der Bezirk die Bildung in Kirkel fast auf null zurückgefahren hat und dadurch einiges an Geldern einspart“, kritisierte Kunz. „Ich möchte heute an eine Tradition der Bergleute erinnern: Denn seit 2012 gibt es im Saarland und an der Ruhr seit 2019 kein Bergwerk mehr, das Kohle fördert. Ich möchte heute an eine Tradition erinnern, den Zechensaal hierher verlegen und das Einfahrtgebet der Gruppe Duhamel vorlesen“, so Kunz.