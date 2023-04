Hexenfeuer in Güdesweiler Damit die Pyramide in Flammen steht

Motorsägen heulen am Fischweiher in Güdesweiler. Markus Burkholz schleppt mit dem Traktor vom Borkenkäfer angefressene Baumstämme bei. Pascal Jung hievt die Stämme mit dem Arm des Forstladekrans in die Höhe. Die Baumeister Kevin Lauer und Stefan Burkholz schichten und befestigen die Baumstämme zu einer pyramidenförmigen Holzkonstruktion. Und die wird wieder abgefackelt. Am Sonntag, 30. April, 19 Uhr, steigt am Fischweiher mit der Hexenfeuerparty ein heißes Schauspiel. Mit Einbruch der Dunkelheit geht dann die gigantische Holzpyramide in Flammen auf.