Einsatz zwischen Gronig und Theley : Auf Wiese gelagerte Heuballen geraten in Brand

Auf Wiese gelagerte Heuballen geraten in Brand

Feuerwehrleute löschen 30 Heuballen, die in Brand geraten waren. Foto: Dirk Schäfer

Gronig Der Kreisbrandinspekteur geht von Selbstentzündung aus. Etwa eineinhalb Stunden war die Feuerwehr im Einsatz.

Etwa 30 Ballen Heu, die auf einer Freifläche nahe eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Strecke zwischen Gronig und Theley lagerten, sind am Dienstagnachmittag in Brand geraten. Wie Dirk Schäfer, Brandinspekteur im Landkreis St. Wendel, berichtet, ging der Alarm bei den Kollegen gegen 15 Uhr ein.