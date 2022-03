Haushalt 2022 ist Thema der Gemeinderatssitzung : Oberthals Großprojekt bleibt die Grundschule

Blick auf die Grundschule in Oberthal. Hier ist ein Anbau geplant, in dem die Freiwillige Ganztagsschule untergebracht werden soll. Foto: B&K/Bonenberger / B&K

Oberthal Die Verwaltung legt den Haushaltsentwurf 2022 zur Abstimmung vor. Dieses Mal treffen sich die Mitglieder des Oberthaler Gemeinderats wieder persönlich zur Debatte. Sitzungstermin ist am 3. März.

Die Fakten liegen auf dem Tisch. Oder besser gesagt, ein Ausschnitt aus dem komplexen Zahlenwerk, das den Haushalt der Gemeinde Oberthal abbildet. Erstmals stellt Kämmerer Tobias Schön die Eckdaten des Entwurfs vor. Sein Vorgänger, Jochen Klemm, ist seit Sommer Hauptamtsleiter in der Verwaltung.

„Auch der Haushaltsplan 2022 ist geprägt von Zahlen, die uns vorgegeben werden – wie die Kreisumlage, die Schlüsselzuweisungen oder die Einnahmen aus Steuern“, merkt Bürgermeister Stephan Rausch (CDU) an. Wobei die Verantwortlichen mit den aktuellen Vorgaben durchaus zufrieden wirken. Die Schlüsselzuweisungen, so erläutert Schön, bleiben mit 4,16 Millionen Euro in etwa auf dem Stand des Vorjahres. Bei der Kreisumlage wird die Kommune entlastet, der Betrag sinkt um etwa 190 000 Euro auf 3,41 Millionen Euro. Was die Gewerbesteuer betrifft, so kalkuliert die Gemeinde mit Einnahmen in Höhe von 1,05 Millionen Euro. „Hier haben wir vorsichtig geschätzt“, erklärt Rausch. Im vergangenen Jahr brachte die Gewerbesteuer 1,37 Millionen Euro ein und lag damit über den kalkulierten 1,01 Millionen Euro. Bislang schlage sich die Corona-Pandemie noch nicht in den Zahlen nieder. Doch es stelle sich laut Rausch die Frage, wie es in den Folgejahren bei den Betrieben aussieht. Im Ergebnishaushalt rechnet die Verwaltung mit Erträgen in Höhe von 11,64 Millionen Euro. Diesen stehen Aufwendungen von 11,61 Millionen Euro gegenüber. Unterm Strich ergibt dies ein Plus von 34 220 Euro.

2022 soll in der Gemeinde Oberthal erneut in die Zukunft investiert werden. Das größte Projekt ist die Erweiterung der Grundschule. Schon 2021 stand dies ganz oben auf der Agenda. Die Planungen für den Anbau waren vom Gemeinderat abgesegnet, es ging in die Ausschreibung. Doch nur ein Unternehmen reichte ein Angebot ein. „Das lag 56 Prozent über der Kalkulation“, blickt Rausch zurück. Die Verwaltung habe daraufhin die Ausschreibung aufgehoben und mit dem Unternehmen nachverhandelt. Das Ergebnis sei jedoch nicht zufriedenstellend gewesen. Außerdem haben, so Rausch, zum damaligen Zeitpunkt nicht ausreichend Mittel im Haushalt zur Verfügung gestanden. Das ist nun anders. Denn die Zeit sei genutzt worden, um Fördermöglichkeiten aufzutun. Was auch gelang. Wie Rausch berichtet, stehen 423 000 Euro vom Bund für eine entsprechende Lüftungstechnik in Aussicht.

Dennoch hat die Gemeinde ihre Kalkulation den gestiegenen Preisen im Bausektor angepasst. Sie geht von einer Gesamtinvestition in Höhe von 4,4 Millionen Euro aus. Ursprünglich waren 3,07 Millionen Euro anvisiert. Für das Projekt soll nun kein Generalunternehmen mehr angeheuert werden. Stattdessen, so erläutert Rausch, gehen die Einzelgewerke in die Ausschreibung. Diesen Vorschlag legt die Verwaltung dem Gemeinderat zusammen mit dem Haushaltsentwurf in der Sitzung am Donnerstag, 3. März, vor.

Wie der Rathauschef gesteht, stand er diesem Vorgehen zunächst selbst kritisch gegenüber. Denn dies stelle die Verwaltung personell vor Herausforderungen. Seine Mitarbeiter aber hätten signalisiert, dass sie das stemmen können und wollen. „Unser Ziel ist es, im Sommer mit den Arbeiten beginnen zu können“, sagt Rausch. Zum Schuljahr 2023/24 soll die Freiwillige Ganztagsschule (FGTS) in den neuen Anbau ziehen. „Es war uns wichtig, diesen mit Blick auf die Zukunft zu planen und nicht auf den Ist-Zustand“, betont der Bürgermeister. Laut Prognose steige die Nachfrage in Sachen Nachmittagsbetreuung in den kommenden Jahren weiter. Aktuell nutzen zwischen 70 und 75 Kinder der insgesamt knapp 200 Schüler der Grundschule die nachmittägliche Betreuung.

Im aktuellen Haushaltsplan sind zunächst einmal 2,3 Millionen Euro für den Erweiterungsbau eingestellt. Auch darüber hinaus soll 2022 in die Gemeinde investiert werden – insgesamt in Höhe von 3,97 Millionen Euro. Durch Einzahlungen und Zuschüsse werden davon 1,98 Millionen Euro abgedeckt. Der verbleibende Betrag wird größtenteils mit Krediten finanziert, wobei die Kommune für die Grundschule einen Sonderkredit in Höhe von 619 000 Euro aufnehmen kann. „Außerdem bringen wir noch einen Überschuss von 886 000 Euro aus 2020 ein“, erläutert Kämmerer Schön.

Für die Feuerwehr gibt Oberthal im aktuellen Jahr 194 000 Euro aus, 120 000 Euro sind für Arbeiten an der Bliestalhalle eingestellt. Es sollen ein Starkregen- sowie ein Radverkehrskonzept erstellt werden. Für Straßensanierungen sind 200 000 Euro eingeplant, rund 140 000 Euro investiert die Kommune in die Friedhöfe. „In Oberthal wird es künftig die Variante der Baumbestattung geben“, kündigt Rausch an. Investitionen stehen auch an der Kindertagesstätte in Güdesweiler an: 157 000 Euro sind im Haushalt 2022 eingestellt – für kleinere Arbeiten, vor allem aber für Planungen. „2023 steht auch hier eine Erweiterung an“, erklärt Rausch. Das hänge damit zusammen, dass sich die Bedürfnisse verändert haben. Im Gegensatz zu früher nehmen mehr Eltern das Angebot wahr, dass die Kinder in der Einrichtung essen können. Hierfür sollen bessere räumliche Voraussetzungen geschaffen werden.

Der Oberthaler Gemeinderat trifft sich in der Bliestalhalle zur Sitzung. Thema ist der Haushaltsentwurf 2022. Diesen können die Mitglieder wieder in Präsenz beraten. Im vergangenen Jahr wurden die Debatten via Videokonferenz geführt. Foto: Evelyn Schneider