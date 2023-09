Derby in der Handball-Saarlandliga Ein Höhepunkt gleich am Anfang der Saison

Die Handball-Saison 2023/24 ist gerade erst angelaufen, da steigt in der Frauen-Saarlandliga schon das prestigeträchtige Lokalduell: An diesem Samstag, 18 Uhr, treffen die FSG Oberthal-Hirstein und die HSG Marpingen-Alsweiler II im Topspiel in der Bliestalhalle aufeinander. In vergangenen beiden Spielzeiten kämpften beide Teams um die Meisterschaft. Die Moskitos konnten 2022 den Titelgewinn feiern und wurden am Ende der vergangenen Saison Vizemeister hinter der HSG TVA/ATSV Saarbrücken geworden. Oberthal hat die Spielrunden auf den Plätzen zwei und drei abgeschlossen.