Graffiti-Workshop : Im Juz drehte sich alles um die Spraydose

Gronig 40 Kinder und Jugendliche lernten bei einem Workshop die Grundlagen der Graffiti-Kunst kennnen.

In Kooperation mit dem Verband saarländischer Jugendzentren in Selbstverwaltung (juz-united) und dem Juz Gronig bot die Generationenbeauftragte der Gemeinde Oberthal, Tanja Schirra, einen zweitägigen Graffiti-Workshop für Kinder und Jugendliche der Gemeinde Oberthal, wie eine Sprecherin der Jugendzentren mitteilt.

Am Samstag brachte die Referentin und Künstlerin Amélie Kremer den – teils sehr jungen – Teilnehmenden in einem kurzen theoretischen Input zunächst die Geschichte und die Grundlagen der Graffiti- Kunst näher. In einem weiteren Schritt unterstützte sie die Teilnehmenden bei der Kreation eigener Schriftzüge, die zunächst auf Papier ausprobiert und varriiert wurden. Im Anschluss wurden allen Teilnehmenden MDF Platten zur Verfügung gestellt, die unter Anleitung der Referentin nach den eigenen Vorstellungen mit Graffiti-Farben gestaltet werden durften. Schon hierbei entstanden wundervolle Kunstwerke. Am Ende des ersten Workshop-Tages wurden die gestalteten Platten zum Trocken ausgelegt.