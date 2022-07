Gesundheitstag in Oberthal : Tipps, wie Menschen in der Region fit werden und bleiben

Laufen und das möglichst in den richtigen Schuhen ist ein Thema beim Gesundheitstag in Oberthal. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Oberthal In einem neuen Format geht am kommenden Mittwoch, 13. Juli, der zweite Gesundheitstag im Kreis an den Start. Vorträge, Mitmachangebote und auch Gesundheitschecks gehören zum Programm.