Georg Andler ist Gastwirt in Gronig Seit 30 Jahren Gastwirt – Jubiläumsparty im Gasthaus Andler

Gastlichkeit hat in diesem Haus eine lange Tradition. Alte Fotos an den Wänden der Kneipenstube zeugen davon. Wie Georg Andler berichtet, gab es um 1900 das erste Gasthaus an Ort und Stelle. In der Folge sei es immer wieder erweitert worden. An diesem Nachmittag hat es bereits einige Gäste „Zum Krug im grünen Kranze“ in Gronig gezogen. Sie sitzen am Tresen und diskutieren über Fußball.