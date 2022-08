Keine Verletzte : Dachstuhlbrand in Gronig endet glimpflich

Die Feuerwehr konnte einen großflächigen Brand verhindern. Hier kontrollieren die Wehrleute den Dachstuhl mit einer Wärmebildkamera. Foto: Lukas Becker Foto: Lukas Becker

Gronig Zu einem Dachstuhlbrand in der Donatusstraße in Gronig wurde die Feuerwehr durch die integrierte Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg am Sonntag gegen 18.57 Uhr alarmier, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilt.

Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Hauseigentümer, welcher auf einen Rollstuhl angewiesen ist, mit Hilfe anwesender Bekannter das Haus verlassen.

Im hinteren Bereich des Wohnhauses stieg leichter Rauch aus einer Dachverkleidung auf. Nach der Öffnung der Dachverkleidung konnte der Entstehungsbrand gezielt abgelöscht und der Bereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert werden.

Verletzt wurde niemand. Über die Ursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.