Einstimmiger Segen vom Kulturausschuss : Mit neuem Weltraum-Logo will Oberthal abheben

Oberthal Vorgestellt wurde es Donnerstagabend in der Sitzung des Kulturausschusses. Zuvor hatte sich der Gemeinderat bereits auf den Slogan „aus Oberthal ins überALL“ verständigt.

An ihm war es auch, das Logo während der Sitzung des Kulturausschusses am Donnerstagabend vorzustellen. Dieses ist von der Form her rund. Wer genau hinschaut, kann sogar noch etwas von dem bisherigen Logo erkennen. Bislang war neben dem Schriftzug „Oberthal erleben“ auf orangefarbenem Grund ein angeschnittenes O zu sehen. Vergleichbar damit ist jetzt der Verlauf der eingezeichneten Erdhalbkugel mit Europa. Darüber schwebt im All die ISS-Station. Der Mond leuchtet über der Szenerie. Ein roter Punkt markiert Oberthal auf der Erde. Von dort aus erhebt sich ein Schweif, an dessen Ende die Dragon-Kapsel dargestellt ist, mit der Matthias Maurer im Herbst abheben wird. Sie entschwebt leicht aus den Grenzen des Logos. An dessen Rundung schmiegt sich der Slogan an. Trotz der neuen Gestaltung, ist auch Vertrautes erhalten geblieben. „Ich habe die Farben von Oberthal in dem Logo aufgenommen“, erläuterte Hans.