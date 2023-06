Es gibt aber noch ein Problem Gemeinde Oberthal will neue Kita bauen – diese Standorte sind im Gespräch

Kinder toben im Bällebad. Ihre Betreuung beschäftigt die Verwaltung und den Gemeinderat in Oberthal. Der der Standort der kommunalen Kita in Güdesweiler bietet wenig Entwicklungspotenzial, daher wird über einen Neubau an anderer Stelle nachgedacht.

Foto: dpa/Friso Gentsch