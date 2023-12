Haushalt 2024 steht in der Gemeinde Oberthal zur Abstimmung Investitionen in Verwaltung und Betreuung

Oberthal · Die letzte Gemeinderatssitzung 2023 steht in Oberthal an. Am Dienstag, 19. Dezember, werden die Mitglieder dann unter anderem über den Haushalt 2024 befinden.

19.12.2023 , 13:59 Uhr

Das Oberthaler Rathaus soll 2024 eine Photovoltaikanlage erhalten. Foto: Evelyn Schneider

„Es wird zunehmend schwieriger, Dinge zu gestalten“, sagt Stephan Rausch (CDU) und blickt auf das Zahlenwerk vor sich. Der Bürgermeister der Gemeinde Oberthal wird den Ratsmitgliedern erstmals in einer Dezember-Sitzung den Haushaltsentwurf präsentieren. Wenn das Gremium am Dienstag, 19. Dezember, 18 Uhr, letztmalig in 2023 im Bürgersaal zusammenkommt, sollen die Weichen für das Jahr 2024 gestellt werden.