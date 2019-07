Blaulicht : Schlagloch ist Gefahr für den Verkehr

Oberthal Ein gefährlich großes Schlagloch in der Osenbachstraße in Oberthal ist am Sonntag gegen 13 Uhr gemeldet worden. Die Polizei stellte vor Ort ein Schlagloch fest, welches etwa 25 Zentimeter Tiefe und 15 Zentimeter im Durchmesser misst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Melanie Mai