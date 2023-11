Handball-Saarlandliga der Frauen Warum Oberthal im Derby zittern muss

In der Schlussphase wurde es immer enger für die Saarlandliga-Handballerinnen der FSG Oberthal-Hirstein: Nach einer 12:6-Halbzeit-Führung besiegte das Team von Trainer Uwe Hoffmann vor 60 Zuschauern in der Bliestalhalle im Kreisderby die HSG Birkenfeld/Nohfelden-Schwarzenbach am Ende hauchdünn mit 23:21.