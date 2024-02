Freundeskreis für Kultur im Rathaus präsentiert Besondere Klavierabende in Oberthal

Umso mehr freut er sich nun auf den Februar-Termin, der „hochkarätig“ besetzt ist. Denn am Mittwoch, 7. Februar, 19.30 Uhr, gastiert das Rivinius Quartett im Bürgersaal des Oberthaler Rathauses. Damit die vier Brüder dieses gemeinsame Konzert geben können, brauchte es eine feine Terminabstimmung. „Alle vier sind Spitzenmusiker, die in verschiedenen Gruppen musizieren“, erklärt Mörsdorf. Den Auftritt in Oberthal fädelte er mit Gustav Rivinius ein, der seit 1998 als Professor an der Musikhochschule des Saarlandes unterrichtet. Der Cellist erhielt 1990 den ersten Preis und die Goldmedaille beim Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau. „Er ist bis heute der einzige Deutsche, der diesen Wettbewerb gewonnen hat“, erklärt Mörsdorf. Benjamin Rivinius ist seit 2005 erster Solo-Bratschist der Deutschen Radio-Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern, während sein Bruder Siegfried Rivinius seit 1985 als erster Konzertmeister bei den Duisburger Philharmonikern engagiert ist. Der Vierte im Bunde, Paul Rivinius, studierte an den Musikhochschulen in Saarbrücken und Frankfurt Klavier und Horn. Bis 2010 unterrichtete er als Professor für Kammermusik an der Musikhochschule „Hanns Eisler“ in Berlin.