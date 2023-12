Krippenbau hat viele Facetten In der Krippe ist Josef das Maß aller Dinge

Schon Tage vor dem Heiligen Abend blieb die Wohnzimmertür verschlossen. Im Verborgenen werkelte der Vater, um seine Familie dann zum Fest mit einer imposanten Krippe zu überraschen. „Die war dann schon mal 1,50 auf zwei Meter groß“: Franz-Josef-Schlitter, der in Bingen aufgewachsen ist, denkt gerne an die Weihnachtstraditionen in seinem Elternhaus und die Bauwerke seines Vaters zurück. Doch Letzteres ist mehr als eine schöne Kindheitserinnerung. Denn die Begeisterung für Krippen hat sich vom Vater auf ihn übertragen. Lange, so gesteht Schlitter, habe jedoch die Zeit gefehlt, sich wirklich damit zu beschäftigen. Seit seinem Renteneintritt vor zwei Jahren ist dies nun anders. Schlitter hat die Muse, eigene Krippen zu kreieren und ist dabei, einen Kurs zum Krippenbaumeister zu absolvieren. „Ich will das unbedingt machen, denn ich habe viel Spaß dabei.“