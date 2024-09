Gemeinsame Feier von Stephan Rausch und Björn Gebauer Zwischen Abschied und Anfang – Amtswechsel in Oberthal

Auf der Bühne in der Bliestalhalle hat alles angefangen. Vor 16 Jahren erhielt Stephan Rausch (CDU) hier die Ernennungsurkunde zum Bürgermeister der Gemeinde Oberthal. Und das aus den Händen seiner Vorgängerin Sigrid Morsch (CDU), die 17 Jahre lang das Amt innehatte. Nun stand Rausch wieder auf jener Bühne. Doch dieses Mal war es an ihm, das Zepter weiterzugeben. Er überreichte Björn Gebauer (SPD) seine Ernennungsurkunde. Ab 1. Oktober wird er die Geschicke der Gemeinde lenken. Damit einher geht auch der Wechsel von einem Christdemokraten zu einem Sozialdemokraten an der Spitze der Verwaltung – und das nach langer Zeit. Doch der Tenor des Abends war ein anderer: In den Reden rückte nicht die eine oder andere Partei in den Mittelpunkt, sondern das Miteinander politisch Verantwortlicher.