Sterne des Sports FC Gronig 1926 hat die Chance auf Gold

(red) Januar 2024 – der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) vergibt gemeinsam mit den Volksbanken und Raiffeisenbanken zum 20. Mal den „Großen Stern des Sports“ in Gold. Bei der Ehrung am 29. Januar hat auch der FC Gronig 1926 die Chance auf den Siegerscheck in Höhe von 10 000 Euro. Der Verein ist für sein besonderes gesellschaftliches Engagement bereits im November auf Landesebene mit dem „Großen Stern des Sports“ in Silber ausgezeichnet worden und geht nun für das Saarland beim großen Bundesfinale in Berlin ins Rennen.