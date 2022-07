Orgelreise - ein Fazit : So wurde auch der Organist sichtbar

Unter anderem haben die Organisten Michael Klein, Detlef Maldener, Martina Haßdenteufel, Stefan Klemm und Hans-Jakob Trost (von links) bei der Orgelreise mitgewirkt. Foto: Frank Faber

Güdesweiler Die Klänge des von Gast-Organist Michael Klein auf der Orgel gespielten Werkes „Prélude solennel“ verteilten sich weiträumig in der katholischen Pfarrkirche Christkönig in Güdesweiler. Haus-Organistin Martina Haßdenteufel hatte beim Abschlusskonzert der Orgelreise durch den künftigen pastoralen Raum St. Wendel in einer Kirchenbank Platz genommen.