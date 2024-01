Prunksitzung in Oberthal „Et Alfriede“ will Bürgermeisterin werden

Das Anstehen beim Kartenvorverkauf für die Gala-Prunksitzungen des Oberthaler Carnevalverein (OCV) in der Bliestalhalle hat sich für die kostümierten Besucher so was von gelohnt. Ausverkauft ist die erste unfassbar großartige Narrenshow, und Sitzungspräsident Manuel Setz, der den ersten Teil moderiert, winkt gleich die Aktivengarde zum fetzigen Showtanz auf die Bühne.