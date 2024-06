Elfercup des SV Steinberg-Deckenhardt und FC Walhausen Wenn die Söhne ihre Väter mal so richtig abziehen

Volksfest und jede Menge Partylaune rund um den Rasenplatz in Steinberg-Deckenhardt. Bei dieser ansteckend guten Stimmung gilt es aber auch, einen kühlen Kopf zu bewahren. Denn zum elften Mal wird der Saarlandmeister im Elfmeterschießen gesucht. 52 Teams treten dazu bei der Benefizveranstaltung des SV Steinberg-Deckenhardt und des FC Walhausen an den ominösen Punkt. Und die Jugend trifft – am Ende stemmen die C-Jugendlichen von Eintracht Spandau den Pokal in die Höhe. Im rein Steinberg-Deckenhardter Finale besiegte der Nachwuchs seine Väter vom Team Team Lecker Bierchen mit 4:3.