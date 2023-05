Einstimmiges Votum für Mehrgenerationenplatz in Oberthal Ein Platz zum Verweilen und Aktivsein

Oberthal · Der Bereich des ehemaligen Sportplatzes in Oberthal in Nachbarschaft der Grundschule und eines bestehenden Spielplatzes soll neu gestaltet werden. In einer Ratssitzung wurden die Entwürfe samt Kalkulation vorgestellt.

30.05.2023, 13:17 Uhr

Ausschnitt aus dem Planungsentwurf zum Mehrgenerationenplatz in Oberthal Foto: Backes

Es soll ein Ort werden, an dem sich Jung und Alt gleichermaßen gerne aufhalten und zugleich aktiv werden können. Die Rede ist vom geplanten Mehrgenerationenplatz auf dem ehemaligen Sportplatz in Oberthal. Eine erste Ideensammlung dazu ist den Mitgliedern des Gemeinderats bereits während der März-Sitzung präsentiert worden. Nun kam das Projekt erneut auf die Tagesordnung.