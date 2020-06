Kostenpflichtiger Inhalt: Einsatz in Oberthal : Feuerwehr löscht in Brand geratene Hecke

Die Feuerwehr konnte bei einem Einsatz in Oberthal größeren Schaden abwenden. Foto: Dirk Schäfer Foto: Dirk Schäfer

Oberthal „Brand 1 – Heckenbrand“, so lautete das Einsatzstichwort für den Löschbezirk Oberthal-Gronig. Dessen Mitglieder mussten am Donnerstag um 11.30 Uhr in die Hauptstraße nach Oberthal ausrücken.