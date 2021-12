Einbruch in Steinberg-Deckenhardt : Einbrecher nahmen Werkzeugkisten mit

Steinberg-Deckenhardt In das Gebäude eines Reifenhandels in der Walhausener Straße in Steinberg-Decknhardt ist in der Nacht auf Dienstag eingebrochen worden.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude, indem sie die Außentür aufbrachen. In Werkstatt und Büro suchten sie nach Wertsachen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden zumindest mehrere Werkzeugkisten, in denen sich überwiegend Werkzeug zur Bremseninstandsetzung befand, gestohlen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können.