Zeugen gesucht : Unbekannter klaut Anhängerdeckel in Güdesweiler

Güdesweiler Ein Anhängerdeckel ist in der Bliesener Straße in Güdesweiler gestohlen worden. Es handelt sich hierbei laut Polizei um eine große Abdeckung für einen PKW-Anhänger, die aus Alu-Blech besteht. Diese Abdeckung lag zum Zeitpunkt des Diebstahls am vergangenen Mittwoch vor einem Wohnhaus.

Wie ein Sprecher der Inspektion St. Wendel weiter berichtet, grenzte der Geschädigte den Tatzeitraum auf 13.30 bis 17 Uhr ein. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen, die etwas gesehen haben.