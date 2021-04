Blutspende in Oberthal : Zum ersten Mal 150 Spenden honoriert

Beim 150. Blutspendentermin der DRK-Ortsvereine Güdesweiler und Steinberg-Deckenhardt wurden geehrt: Gabi Bittel (von links oben), Sascha Stengler, Dieter Klee (Mitte), Brunhilde Noß, Vorsitzende des DRK Güdesweiler, und Antje Wack. Foto: Sandra Jost/DRK

Oberthal Ortsvereine Güdesweiler und Steinberg-Deckenhardt des Deutschen Roten Kreuzes hatten zur Blutspende aufgerufen.

Von Oswin Sesterheim

Insgesamt fünf Spender sind beim ersten von vier Blutspendenterminen der Ortsvereine Güdesweiler und Steinberg-Deckenhardt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im laufenden Kalenderjahr in der Bliestalhalle in Oberthal für zusammen 230 Blutspenden geehrt worden. Darunter war auch die Einzelleistung von 150 Blutspenden. „Mit 84 Blutspendern war es ein sehr gutes Ergebnis und ein erster Schritt, an die erfolgreichen Blutspenden im vergangenen Jahr anzuknüpfen“, bilanzierte Reinhold Noss, stellvertretender Vorsitzender des DRK Güdesweiler. „Gleichzeitig blicken wir heute auf den 150. Blutspendentermin zurück. Wir hatten noch nie einen Spender, der 150 Mal Blut gespendet hat. Besonders freuen wir uns, dass der Jubilar Dieter Klee aus unseren Reihen kommt“, erläuterte Noß.

Dieter Klee blickte zurück: „Ich habe schon während meiner Bundeswehrzeit Blut gespendet. Dann regelmäßig in Güdesweiler, schon mal in Namborn und Wolfersweiler, wenn ich in Güdesweiler verhindert war. Es war immer alles top, ich werde weiter zur Blutspende gehen, um Menschen Mut zu machen, meinem Beispiel zu folgen. Wer weiß, ob man nicht selbst einmal auf das Blut eines Spenders angewiesen ist“, sagte der 66-jährige pensionierter Schreiner. „Schließlich sollte man als DRK’ler Vorbild für diese lebensrettende Aktion sein.“

Info Blutspenden in Zahlen Bei den DRK-Ortsvereinen Güdesweiler und Steinberg-Deckenhardt haben laut DRK bis jetzt 11 179 Menschen 5589,5 Liter Blut gespendet. Rekordhalter Dieter Klee hat mit seinen 150 Spenden und 75 Liter Blut dazu beigetragen. Der nächste Blutspendentermin der beiden DRK-Ortsvereinen ist für 14. Juni wiederum in der Bliestalhalle in Oberthal angesetzt.

Klee gehört seit 1965 dem DRK Steinberg-Deckenhardt an, ist dort seit 1995 stellvertretender Vorsitzender und aktiver DRK-Helfer. Auch sein Sohn Jochen Klee hat übrigens schon mehr als 50 Mal Blut gespendet, wie die SZ erfuhr. Mit Gabi Bittel aus Baltersweiler wurde eine junge Frau für 50 Blutspenden geehrt. „Ich komme mit meiner Mutter, die bereits 100 Blutspenden hinter sich hat, und meiner Schwester regelmäßig zu der Blutspende nach Güdesweiler beziehungsweise zurzeit nach Oberthal“, so Gabi Bittel. Für zehn Blutspenden wurden Sascha Stengler aus Güdesweiler, Christoph Rimmel aus Oberthal und Antje Wack aus Steinberg-Deckenhardt ausgezeichnet.

„Wir haben wegen der Corona-Pandemie zum vierten Mal die Aktion vom Schützenhaus in Güdesweiler in die Bliestalhalle in Oberthal verlegt, um die Kontakt- und Abstandsbestimmungen und die Hygieneverpflichtungen einzuhalten“, berichtet Brunhilde Noß, Vorsitzende des DRK Güdesweiler und Gesamtleiterin dieser Blutspende. Bei der Blutspende in Oberthal war die Vorsitzende des DRK Steinberg-Deckenhardt, Silke Wagner, als Lotse für die Blutspender verantwortlich. Brunhilde Noß packte mit Anelie Burkholz und ihrem Mann Rudolf Burkholz, Ehrenvorsitzender des DRK Güdesweiler, die Lunchpakete als Ersatz für den sonst üblichen Imbiss. Reinhold Noß überreichte allen Blutspendern am separaten Ausgang aus der Halle das jeweilige Lunchpaket und ehrte die Jubilare mit Anstecknadeln, Urkunden und je einem Präsent.