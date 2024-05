Handball-Verbandsliga Warum Oberthal jetzt doch aufsteigt

Die Enttäuschung Ende April war riesig. Wegen der 29:33-Pleite im letzten Saison-Spiel beim Tabellenachten TuS Elm-Sprengen hatten die Handballer der DJK Oberthal die Meisterschaft in der Verbandsliga und den Aufstieg in die Oberliga – wie die Saarlandliga ab der Saison 2024/25 heißt – vergeigt. Der Tabellenzweite TV Niederwürzbach zog mit einem 36:27-Sieg über die HF Köllertal noch an der DJK vorbei.