Diebstahl in Steinberg-Deckenhardt Drei Räder aus einer Garage gestohlen

Steinberg-Deckenhardt · In der Zeit von Mittwoch, 3. Juli, bis Freitag, 5. Juli, wurden in der Deckenhardter Straße in Steinberg-Deckenhardt drei E-Bikes aus einer Garage entwendet. Das berichtet nun die Polizei. Es handelt sich hierbei um Räder der Marke „Focus Aventura 2", „Haibike" und „Conway".

07.07.2024 , 09:30 Uhr

