„Das war mehr als spannend“ Sozialdemokrat Björn Gebauer gewinnt Bürgermeisterwahl in Oberthal

Eines war schon vor der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Oberthal klar: Es würde einen neuen Verwaltungschef geben. Denn Amtsinhaber Stephan Rausch (CDU) wird mit Ende seiner Amtszeit am 30. September in den Ruhestand treten. Um seine Nachfolge haben sich zwei Kandidaten beworben: Thomas Conradi (CDU) und Björn Gebauer (SPD). 4858 Wahrberechtigte waren dazu aufgerufen, einem der beiden ihre Stimme und damit ihr Vertrauen zu schenken.