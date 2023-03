Gemeinde Oberthal schafft zwei neue Stellen Hauptamt soll Feuerwehr mehr entlasten

Wenn ihre Melder schrillen, ist Eile geboten, denn mitunter bedeutet es, dass Menschenleben in Gefahr sind. Sei es eine Person, die sich in einem brennenden Wohngebäude befindet oder ein Autofahrer, der infolge eines Unfalls in seinem Wagen eingeklemmt ist. Bei diesen Szenarien gilt, die Feuerwehr muss innerhalb von acht Minuten vor Ort sein. Was jenem in Not, wie eine Ewigkeit erscheinen mag, bedeutet für die Helfer ein enges Zeitfenster. Denn sie müssen nicht nur in einer vorgeschriebenen Anzahl ausrücken, sondern auch mit Einsatzkräften, die entsprechende Funktionen erfüllen. Zu bestimmten Tageszeiten ist das eine Herausforderung. Denn Leben retten sie im Ehrenamt, von Beruf sind sie Techniker, Handwerker, Ingenieure oder Facharbeiter. Was also tun, um die Freiwilligen zu unterstützen?