Kommunalwahl Conradi ist Bürgermeister-Kandidat der CDU

11 475 Bürgermeister gibt es in Deutschland. Thomas Conradi (CDU) will einer von ihnen werden. Das verkündete der 46-jährige Maschinenbauingenieur entschlossen bei der Mitgliederversammlung des CDU-Gemeindeverbandes Oberthal im Gasthaus „Zum Flare“ in Güdesweiler. Und erntete dafür prompt „Bravo“-Rufe.