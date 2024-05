9. Juni Bürgermeisterwahl in Oberthal – das sind die Pläne des SPD-Kandidaten Björn Gebauer für die Gemeinde

Seine Samstage sind auf Wochen hin verplant. Denn das ist sein Haupt-Wahlkampftag. 120 Haushalte in sechs Stunden. Das hat sich Björn Gebauer jeweils vorgenommen. Das klappt nicht immer, gesteht der SPD-Kandidat, der sich um das Amt des Bürgermeisters in der Gemeinde Oberthal bewirbt. Bis zum Wahltag am 9. Juni wird er dennoch die knapp 2700 Haushalte in den vier Ortsteilen besucht haben. Das ist sein Ziel. Statt klassischer Flyer verteilt Gebauer dabei Kochbüchlein. Diese hat er zusammen mit seiner Familie gestaltet. „Es sind eigene Gerichte drin, die wir gerne essen“, sagt der Kommunalpolitiker. Dazu liefert das DIN-A-Heft Infos zu dem Kandidaten und den einzelnen SPD-Ortsvereinen. Kulinarisch kommt auch „Schwenken und schwätzen“ daher, bei dem die Menschen den Sozialdemokraten in lockerer Runde kennenlernen können. Er habe sich seine Wahlkampf-Formate – zu denen auch „Björn auf Rädern“ zählt – bewusst so gewählt. Daher habe er auf eine Podiumsdiskussion verzichtet, welche die Gemeinde Oberthal in Zusammenarbeit mit der Saarbrücker Zeitung veranstalten wollte.