Thomas Conradi tritt zur Bürgermeisterwahl in Oberthal an „Ein vielfältiger Beruf, der mich reizt“

„Der Wahlkampf holt dich aus deinem eigentlichen Alltag raus.“ Diese Erfahrung macht aktuell Thomas Conradi. Der 47-jährige Christdemokrat bewirbt sich in der Gemeinde Oberthal um das Amt des Bürgermeisters. Die Entscheidung, wer künftig die Verwaltung leiten wird, fällt am 9. Juni. Bis dahin möchte Conradi jeden der knapp 2700 Haushalte in den vier Ortsteilen besucht haben. Ideen, Anregungen und Wünsche der Bürger, die sie bei den Besuchen kundtun, notiert Conradi auf einer Liste. Es sind aber auch Bedenken und Sorgen, die ihm gegenüber geäußert werden, beispielsweise den angedachten Kita-Neubau betreffend. Diesen favorisieren die Christdemokraten in der Nähe der Grundschule. Manch einer mache sich Sorgen um die Verkehrssituation, weiß der CDU-Kandidat.