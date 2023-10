„Bühne frei“ hieß es am vergangenen Freitag wieder in der Bliestalhalle in Oberthal. Etwa 120 Akteure gestalteten ein facettenreiches Programm, das beim Publikum besonders gut ankam. Anhaltender Applaus, Begeisterungspfiffe und Bravorufe zogen sich durch den ganzen Abend. Es war ein Abend von Frauen für Frauen.