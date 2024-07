Multifunktionaler Platz in Oberthal eingeweiht Der einst staubige Kirmesplatz ist kaum wiederzuerkennen

In nicht einmal einem Jahr Bauzeit hat sich die mehr als 2000 Quadratmeter große Fläche stark verändert. Ganz zur Freude des Bürgermeisters. Denn der Kirmesplatz, der in trockenen Sommern einer Staubwüste glich und auch bei Regen nicht wirklich zum Feiern einlud, habe immer wieder Anlass zum Klagen gegeben. Umso einladender sei nun das, was entstanden ist. Ein multifunktionaler Platz, der durch die Vielfalt seiner Möglichkeiten überzeuge. So kann hier weiterhin geparkt werden, es finden sich Stellplätze für Wohnmobile, Ladestationen, eine moderne Toilettenanlage, Ruhezonen zum Plaudern und Verweilen und viel Raum, um gemeinsame Feste zu feiern. So wie an diesem Tag.