Termine im St. Wendeler Land : Termine fürs Blutspenden ab 1. Dezember

Kreis St. Wendel Hier ein Überblick für den Landkreis St. Wendel.

Die Termine im Dezember: Gronig am Dienstag, 1. Dezember, von 17 bis 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus; Nonnweiler am Donnerstag, 3. Dezember, von 17 bis 20 Uhr in der Kurhalle; Theley am Freitag, 4. Dezember, von 17 bis 20 Uhr in der Gemeinschaftsschule, Am Schulzentrum; Freisen am Montag, 7. Dezember, in der Zeit von 17 bis 20 Uhr in der Gemeinschaftsschule, Schulstraße 43; Niederlinxweiler am Donnerstag, 10. Dezember, von 17 bis 20 Uhr in der Breitwieshalle, Steinbacher Straße; Wolfersweiler am Montag, 21. Dezember, von 17 bis 20 Uhr in der Mehrzweckhalle; Urexweiler am Montag, 21. Dezember, von 16.30 bis 20 Uhr in der Mehrzweckhalle, Im Brühl 2; Niederkirchen am Dienstag, 22. Dezember, von 17 bis 20 Uhr im Kulturzentrum, Im Bremmer; Oberthal am Montag, 28. Dezember, von 17 bis 20 Uhr in der Bliestalhalle, Schwimmbadstraße 37; Marpingen am Mittwoch, 30. Dezember, von 17 bis 20 Uhr in der Gemeinschaftsschule, Marienstraße; und Alsweiler am Mittwoch, 30. Dezember, in der Zeit von 17 bis 20 Uhr im katholischen Pfarrheim.