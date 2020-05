Wegen Corona neuer Ort : Zum Blutspenden in die Bliestalhalle kommen

Oberthal In Oberthal machen die DRK-Ortsvereine Güdesweiler und Steinberg-Deckenhardt gemeinsame Sache. Auch die Ehrung von Mehrfachspandern ist geplant.

Allerdings nicht wie traditionsgemäß im Schützenhaus in Güdesweiler, sondern in der Bliestalhalle in Oberthal. „Wir weichen in die Bliestalhalle aus, um wegen der Corona-Pandemie die Konktakt- und Abstandsbestimmungen und Hygieneverpflichtung einzuhalten“, schreibt die Vorsitzende des DRK Güdesweiler, Brunhilde Noß. „Mehrfachspender werden mit Urkunden und Ansteckern und Präsenten entsprechend geehrt“, ergänzt die Vorsitzende des DRK Steinberg-Deckenhardt, Silke Wagner.