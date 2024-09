Bei einer Veranstaltung von „Das Saarland lebt gesund!“ (DSLG) hatten 150 Teilnehmer die Gelegenheit, eine Yogastunde in besonderer Atmosphäre zu erleben. Und das landesweite Netzwerk, das sich der Gesundheitsförderung in unserem Bundesland verschrieben hat, hat noch weitere Angebote in petto.