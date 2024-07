Oberthaler Gemeinderat wählt Beigeordnete Gleicher Nachname, unterschiedliche Partei

(evy) Es ist schon etwas Wehmut dabei, gesteht Stephan Rausch (CDU). Denn an diesem Abend leitet der Bürgermeister letztmalig eine Sitzung des Oberthaler Gemeinderats. Nach Ende seiner Amtszeit am 30. September geht der 62-Jährige in den Ruhestand. Er übergibt die Geschicke der Kommune an seinen Nachfolger Björn Gebauer. Der Sozialdemokrat wurde am 9. Juni in das Amt gewählt ebenso wie die Mitglieder des Gemeinderats, die in dieser Konstellation erstmals zusammenkommen. Mit der konstituierenden Sitzung beginnt eine Amtszeit von fünf Jahren für die gewählten Vertreter der Bürger. Ehe diese erstmals in die Tagesordnung einsteigen können, steht noch ihre Verpflichtung an. Rausch verliest die entsprechende Formel, in der unter anderem eine „gewissenhafte Ausübung des Amtes“, „Verschwiegenheit“ und eine besondere „Treuepflicht gegenüber der Gemeinde“ festgeschrieben sind. Anschließend besiegelt er die Verpflichtung per Handschlag mit jedem Mitglied.