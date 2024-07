Güdesweiler Polizei sucht Flüchtigen

Güdesweiler · In der Nacht auf Samstag kam es in Güdesweiler zu einer Verkehrsunfallflucht, wie die Polizei berichtet. Im Lerchenweg wurde ein schwarzer BMW von einem anderen, bislang unbekannten Fahrzeug gestreift und an der linken Seite beschädigt.

07.07.2024 , 10:35 Uhr

Foto: dpa/Stefan Puchner