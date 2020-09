Oberthal : Autofahrer gefährdet Fußgänger

Oberthal Da mussten zwei Mädchen ausweichen, um eine Kollision zu verhindert. Diese Mädels sucht nun die Polizei.

Ein Zeuge hat am Montag gegen 13.40 Uhr mit seinem Linienbus die Hauptstraße in Oberthal befahren. Am Fußgängerüberweg hielt er sein Fahrzeug an, um zwei Mädchen das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Ein weiteres Auto fuhr von hinten an dem Bus vorbei und überholte diesen. Beide Mädchen mussten dem Pkw ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden, berichtet die St. Wendeler Polizei. Der Fahrer des Pkw habe seine Fahrt unverändert fortgesetzt. Die Mädchen gingen ebenfalls weiter. Diese dürften zwischen zwölf und 15 Jahre alt sein. Die Polizei St. Wendel sucht nun die Mädchen und weitere Zeugen des Vorfalles.