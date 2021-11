Aussicht von der ISS : Saar-Astronaut Matthias Maurer postet erstes Bild von unserem blauen Planeten

Seit seiner Ankunft auf der ISS teilt Astronaut Matthias Maurer immer wieder Bilder vom Alltag in der Schwerelosigkeit. Nun hat er erste Fotos veröffentlicht, die seinen Blick auf die Erde dokumentieren.

Am Donnerstagmittag twitterte der Saarländer gleich vier Impressionen von der südamerikanischen Region Patagonien, die in Chile und Argentinien liegt. Dazu schreibt Maurer: „Diese Fotos erinnern mich daran, wie ich in Torres del Paine gewandert bin, in einem Zelt am Berghang geschlafen und riesige Gletscher besucht habe, die knackten und polterten, als ob sie lebendig wären.“