Vor Weltraumflug : Saar-Astronaut Maurer hofft auf europäischen Elon Musk

Matthias Maurer, Foto: Federico Gambarini/dpa Foto: dpa/Federico Gambarini

Houston/Köln Der deutsche Esa-Astronaut Matthias Maurer (50) aus Oberthal wünscht sich in der europäischen Raumfahrt mehr privates Engagement nach dem Vorbild der US-Firma SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk. „Der private Raumfahrtsektor sollte auch in Europa stärker forciert werden, damit wir mehr Dynamik reinbekommen, ein bisschen mehr Konkurrenz“, sagte Maurer am Rande seines Trainings in den USA.

