Sportvereine fliegen zu den Sternen : Astronaut ruft Saarländer zum Mitmachen auf

Sportlich unterwegs: Matthias Maurer trainiert auf dem Laufband. Der blaue Anzug ist ein erster Test für ein Experiment, das mit ihm ins All fliegen kann. Er beinhaltet Elektroden, damit mittels Stromimpulsen die Muskeln noch besser trainiert werden. Foto: Screenshot: ESA Video

Gronig Matthias Maurer will während seiner Mission ein Zeichen für Fairplay und Integration im und durch Sport setzen. Dafür braucht er die Wappen saarländischer Sportvereine.

Ein Leben ohne Sport? Für Matthias Maurer schwer vorstellbar. „Bewegung ist in meinem Beruf super wichtig. Nur ein fitter Astronaut darf in den Weltraum fliegen“, sagt er. Täglich verbringt der Groniger daher ein bis zwei Stunden im Fitnessstudio. Kraft- und Ausdauertraining stehen auf dem Programm. Aber auch in seiner Freizeit ist der saarländische Himmelsstürmer gerne aktiv. Radfahren und Schwimmen zählen zu seinen Lieblingssportarten. „Nach einem anstrengenden Arbeitstag brauche ich die Bewegung als Ausgleich und um den Kopf frei zu bekommen“, erzählt er. Sport ist für ihn mehr als nur Voraussetzung für seinen Beruf. Er ist seine Leidenschaft.

Aus dem Grund möchte der Esa- Astronaut auf seiner galaktischen Reise den Breitensport fördern. Fernab der Erde will er ein Zeichen setzen für soziales Engagement, Fairplay und Integration. Sein Plan: Er nimmt die saarländischen Sportvereine mit zu den Sternen. An Bord der Internationalen Raumstation (ISS) möchte er ein Trikot tragen, das mit deren Wappen bedruckt ist. Bei Interviews, Live-Übertragungen und Wettkämpfen in der Schwerelosigkeit wolle er das T-Shirt präsentieren. Dazu ist Maurer jedoch auf die Mithilfe der Saar-Sportvereine angewiesen. Er ruft sie auf, ihre Wappen zur Verfügung zu stellen (siehe Infobox). Im Gegenzug erhalten alle Teilnehmer Missionsabzeichen des Astronauten, die sie auf ihre eigenen Trikots nähen können. Die Gemeinde Oberthal, der Landkreis St. Wendel und das saarländische Ministerium für Inneres, Bauen und Sport unterstützen das Projekt. Minister Klaus Bouillon (CDU) hat die Schirmherrschaft übernommen.

Maurer möchte mit der Aktion verdeutlichen, dass sich große Ziele nur gemeinsam erreichen lassen. Sowohl im Verein als auch in der Raumfahrt sei Teamarbeit unabdingbar. Der 51-Jährige spricht aus Erfahrung. Lange Zeit war er selbst Mitglied in diversen Clubs. So lief er beispielsweise für seinen Heimatverein in Gronig auf dem Fußballplatz auf und war zudem als Schiedsrichter im Einsatz. Darüber hinaus stand er beim Judo-Club Oberthal auf der Matte. „In meinen Studentenzeiten habe ich hin und wieder Volleyball gespielt“, berichtet er.

Info So funktioniert die Teilnahme Bei der Aktion mitmachen dürfen alle Sportvereine, die im Saarland gemeldet sind. Dazu müssen sie eine Vorlage ihres Vereinswappens in Farbe zur Verfügung stellen: als jpg- oder pdf-Datei, die mit dem Vereinsnamen benannt ist. Jeder Verein sollte zudem angeben, wie viele aktiven Spieler/Mitglieder er hat. Der Club erhält dann per Post eine entsprechende Anzahl an Missionsabzeichen (maximal 20 Stück), die auf die Trikots aufgenäht werden können. Daher auch die Postanschrift mitteilen. Anmeldeschluss ist der 31. Mai. Alle benötigten Informationen (Vereinswappen, Anzahl der aktiven Spieler, Postanschrift des Vereins) per E-Mail an:

cosmic-kiss@azzurro-media.de