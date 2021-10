Nur noch wenige Tage bis zum Start : Astronaut Matthias Maurer im Weltraumbahnhof gelandet

Die Crew-3 stellt sich im Weltraumbahnhof Kennedy Space Center den Fragen der Medienleute: Thomas Marshburn (von links), Matthias Maurer, Raja Chari und Kayla Barron. Foto: Screenshot: Nasa-TV

Cape Canaveral Bis zum geplanten Start am 31. Oktober wird der Saarländer in Cape Canaveral verweilen. Dort stehen in den nächsten Tagen noch letzte Vorbereitungen an.