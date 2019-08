Ausflug : Arbeiterwohlfahrt fährt nach Pirmasens

Der Ortsverein Oberthal der Arbeiterwohlfahrt (Awo) unternimmt am Mittwoch, 18. September, eine Fahrt nach Pirmasens. Abfahrt ist um 13 Uhr an der Bushaltestelle im Brühlzentrum in Oberthal. Der Fahrpreis beträgt 15 Euro (einschließlich Kaffee und Kuchen), wie es dazu weiter heißt.

Weiterleiten Drucken Von Oswin Sesterheim

Abschluss ist in einem heimatnahenLokal. Es sind laut Awo nur noch einige Plätze frei.