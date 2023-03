Unternehmensgruppe stellt aktuellen Planungsstand in Tholey vor Start für Fricke-Logistikzentrum im zweiten Quartal 2025 geplant

Im vergangenen November sind die Bauarbeiten im Industrie- und Gewerbepark BAB 1 – Am Schaumberg in der Gemeinde Tholey angelaufen (wir berichteten). Dort realisiert die Fricke-Gruppe ein neues Logistikzentrum. Wie eine Unternehmenssprecherin berichtet, wird das Zentrum in der finalen Ausbaustufe eine Nutzfläche von 80 000 Quadratmetern umfassen. Damit entspreche es in etwa der Größe des bereits bestehenden Lagers der Fricke-Gruppe an der Hauptniederlassung im niedersächsischen Heeslingen, welches heute eines der größten Ersatzteil-Zentrallager in ganz Europa ist.