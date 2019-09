20 Jahre Fest der Begegnung : Ein Glitterregen der Begeisterung

Oberthal Fest der Begegnung feiert sich, die Akteure und einen Tag, an dem Handicaps keine Rolle spielen.

Der Refrain „Glory, glory, Hallelujah“ erklingt häufig bei bedeutsamen Ereignissen. Am Samstag präsentiert die Rexroth Band, quasi die Hauskapelle, aus besonderem Anlass die instrumentale Version des patriotischen Liedes. In Oberthal wird runder Geburtstag gefeiert. Seit 20 Jahren gibt es das Fest der Begegnung. Anfangs auf der Wiese am Bostalsee, dann im Bosaarium und schließlich ab 2011 in der Bliestalhalle. Die Macher sind wie eh und je der Lebenshilfe-Landesverband, der Landkreis St. Wendel und der SZ-Wohltätigkeitsverein „Hilf-Mit!“. Externe, singende oder tanzende Künstler haben die Organisatoren noch nie gebucht. Warum auch? Denn in den Einrichtungen der Lebenshilfe studieren Menschen mit unterschiedlichen Handicaps Showauftritte ein. „Es ist nicht selbstverständlich, dass man Inklusion so angeht“, meint der Lebenshilfe-Landesvorsitzende Bernhard Müller. Es sei nach wie vor eine große Herausforderung, die vielen Menschen in Oberthal zusammenzubringen. „Vor 20 Jahren hätte ich nie daran gedacht, dass die Veranstaltung so lange besteht“, gesteht Müller. Landrat Udo Recktenwald (CDU) stellt indes klar: „Menschen mit Behinderung gehören in die Mitte unserer Gesellschaft“. Jetzt stehen sie schon mal im Mittelpunkt.